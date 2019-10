Dronken fietsers veroorzaken botsingen in Antwerpen

Antwerpen - Dronken fietsers hebben twee keer frontale botsing veroorzaakt in Antwerpen. Eén man van 51 moest zijn rijbewijs zelfs inleveren voor vijftien dagen.

De man had op de Binnensingel in Berchem een ongeval. Een 32-jarige fietser kon de aanrijding niet meer vermijden en kwam ten val. Hij verklaarde dat de andere fietser over het fietspad zwalpte. De 51-jarige man moest blazen en legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd ter plaatse ingetrokken voor 15 dagen.

Op de Noordersingel, ter hoogte van de Turnhoutsebaan, raakte een 20-jarige fietsster dan weer lichtgewond toen ze inreed op een wagen. Volgens de betrokkenen negeerde de vrouw het rode licht en reed ze daarna in op de wagen. De fietsster legde een positieve ademtest af.