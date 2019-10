Nederlandse YouTubers dringen ’s nachts Mini-Europa binnen voor stunt: “Schade kon oplopen tot wel 10 miljoen euro”

Brussel - De presentatoren van het Nederlandse YouTube-kanaal StukTV hebben onlangs een stunt uitgehaald in ons land. Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens besloten om binnen te breken in het Brusselse themapark Mini-Europa om er enkele miniatuurpoppetjes van zichzelf te plaatsen. De stunt stuit op veel kritiek bij de directie van het park: “Ze hadden schade tot wel tien miljoen euro kunnen veroorzaken.”

Al meer dan 400.000 mensen zagen de video op het YouTube-kanaal dat voornamelijk populair is bij jongeren. Die laat zien hoe de Nederlanders eerst in eigen land de poppetjes lieten maken, om die vervolgens in Mini-Europa te plaatsen. Het bleek geen makkelijke opdracht: de hekken rond het park zijn best hoog en overal hangen bewakingscamera’s. De inschatting bij de presentatoren op een goede afloop, lag aanvankelijk dan ook vrij laag. “6 op 10”, klonk het bij één van hen, al probeerde Stefan met een 7 toch wat optimistischer te zijn.

Uiteindelijk lukte het mannen toch om binnen te breken. Ze klommen over een omheining in het struikgewas, waarna ze snel op zoek gingen naar het Nederlandse gedeelte in het park en de poppetjes neerzetten. Van de beveiliging was tijdens de hele actie geen spoor.

Directeur Thierry Meeùs kon verre van lachen met de actie. “Ze hebben het gras en de omheining beschadigd, maar dit had veel erger kunnen zijn”, aldus de man. “Ze konden op korte tijd schade tot wel tien miljoen euro aanrichten.” Ook het feit dat de beveiliging het liet afweten, kan voor Meeùs niet door de beugel. “Er zijn camera’s in Mini-Europa aanwezig, maar toch zag de beveiliging niets, ondanks de lichtflitsen.” Voorlopig is het niet duidelijk of er een klacht volgt tegen de Nederlanders.

