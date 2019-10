Weet jij alles over fietsen? Doe mee aan de grote Fietsquiz van Het Nieuwsblad

Ben jij een fervente fietser en denk je alles te weten over de wondere fietswereld? Of ben je eerder een zondagse wielertoerist die liever naar Remco en co kijkt dan zelf zijn of haar kuiten te smeren? Test hier je kennis over het stalen ros in de Grote Fietsquiz van Het Nieuwsblad!

De komende maanden gaat Het Nieuwsblad, samen met de Fietsersbond en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde op zoek naar de beste Fietsgemeente/Fietsstad van Vlaanderen. En daarvoor hebben we trouwens jouw hulp nodig. Hier kan je de korte vragenlijst invullen.

Want fietsen is gezond, goed voor het milieu en je verliest geen tijd in de files of om een parkeerplaats te zoeken. Maar dan moet het veilig en aangenaam fietsen zijn in jouw gemeente, met goed onderhouden fietspaden en waarbij je uiteraard de regels respecteert. Vul snel de Grote Fietsquiz van Het Nieuwsblad in en ontdek of er nog gaten zijn in jouw kennis over de fiets.

Hoeveel kilometer fietspad ligt er in het Vlaamse gewest? (Exclusief fietspaden die onder de bevoegdheid van de gemeenten vallen)

Hoeveel bedraagt de (belastingsvrije) fietsvergoeding per kilometer?

Welke Vlaamse minister is bevoegd voor fietspaden?

Hoeveel knooppunten zijn er op het fietsknooppuntennetwerk in Vlaanderen?

Welke kleur moet een fietssuggestiestrook hebben volgens het Vademecum Fietsvoorzieningen?

Hoeveel procent van de Vlamingen gebruikt zijn of haar fiets voor de dagelijkse verplaatsing naar het werk of de school?

Hoe snel mag de snelste speed pedelec rijden?

Mag je met verschillende fietsers naast elkaar rijden?

Hoeveel ongevallen met een fiets waarbij een gewonde viel gebeurden er gemiddeld per dag op de Belgische wegen?

Hoe breed moet een fietspad zijn?

Hoe groot moet jouw fietsgroep zijn voor je op de rijbaan mag fietsen?

Moet een fietser zich ook aan zone 30 houden?

En als u de korte vragenlijst voor de Fietsgemeente/Fietsstad meteen wil invullen, dan kan dat hier: