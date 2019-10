Veertig minuten lang dacht deze Ierse schrijver dat hij de Nobelprijs gewonnen had

De Ierse schrijver John ­Banville (73) was vorige week het slachtoffer van een wel erg wrede grap. Kort voordat de twee laureaten van de Nobelprijs bekend zouden worden gemaakt, kreeg hij een telefoontje, zogenaamd van Mats Malm, de permanent secretaris van de Zweedse Academie.

Malm meldde dat Banville de prijs zou krijgen en zich moest voorbereiden op het nieuws. Hij trapte erin. Het is niet ongewoon dat de laureaten vooraf nog snel worden gecontacteerd om hen voor te bereiden op het nieuws.

Banville leefde veertig minuten lang in de waan dat hij zou winnen en had ook al zijn familie en vrienden op de hoogte gebracht. “Prijzen spreken het eeuwige kind in ons allemaal aan... Als je een prijs krijgt zoals de Booker of de Nobel, dan is dat de grootste rode speelgoedbrandweerauto ter wereld”, zei de schrijver aan The Irish Times.

De ontgoocheling was groot. De beller liet later nog een boodschap achter op Banvilles voicemail. Hij beweerde dat er in extremis onenigheid was ontstaan en dat Banville uit de boot viel. “Hij was een goed acteur.”

Banville vermoedt dat de beller had gehoopt dat hij stennis zou trappen bij de Academie en in de pers. De schrijver vergeleek Malms stem op de persconferentie met die van de man op zijn antwoordapparaat en constateerde dat die verschilden. Maar toen hij het opgeslagen nummer van de beller draaide, kwam hij terecht bij de Zweedse Academie. Malm onderzoekt de zaak.