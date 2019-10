Meyrem Almaci komende vijf jaar opnieuw Groen-voorzitter: “We zijn een ongelofelijke partij”

Meyrem Almaci (43) blijft de komende vijf jaar de voorzitter van Groen. Ze haalde 53,2 procent van de stemmen op het ledencongres dat zaterdag plaatsvond in Brussel. Er waren wel twee stemrondes nodig. Vlaams fractieleider Björn Rzoska (46) was haar voornaamste tegenstander.

“We zijn een ongelofelijke partij, met veel talent waaruit het moeilijk kiezen is. Maar we zijn vooral één ploeg”, zei Almaci na afloop.

Tijdens de eerste stemronde haalde geen van de kandidaten - en hun running mates - de vereiste helft plus één van de stemmen. In een tweede stemronde - waarbij gekozen moest worden tussen de twee best scorende kandidaten uit de eerste ronde - haalde Almaci het dus vrij nipt van Rzoska.

“Groen bloeit”

Almaci bedankte haar leden ook. “Ik wil jullie bedanken voor alle vragen die jullie hebben gesteld. Blijf dat ook doen. We zullen blijven vertellen wat goed is en niet focussen op wat de anderen zeggen. We gaan ook plezier maken, want dat is broodnodig. Groen bloeit, groen groeit, groen durft haar verhaal te vertellen. Groen is niet grijs en zal dat nooit worden.”

Bij Rzoska was teleurstelling te horen. “Natuurlijk ben ik ontgoocheld”, zegt hij. “Anderzijds had ik wel geen tweede stemming verwacht. Bijna de helft van de leden kon zich vinden in wat wij naar voren schoven. Nu gaan we de rangen sluiten, maar we zullen wel blijven hameren op onze voorstellen door bijvoorbeeld door meer mensen de woordvoerdersrol te geven. Alle talenten van de partij moeten uitgespeeld worden.”

(lees verder onder de video)

LEES OOK. Groen is Almaci nog niet beu: zittende voorzitter vertrekt vanuit poleposition tegen uitdager Björn Rzoska

De drie kandidatenduo’s voor het voorzitterschap van Groen waren Meyrem Almaci en haar Gentse running mate Dany Neudt, Björn Rzoska met het Mechelse gemeenteraadslid Rina Rabau en de eerder onbekende Christophe Steyaert, ondervoorzitter van Groen in Brugge, met zijn partner Charlotte Storme. Ze konden hun programma’s vandaag voor een laatste keer presenteren in Brussel, na een vragenronde moesten zij de congreszaal verlaten om de ongeveer duizend ingeschreven leden van Groen over de kandidaturen te laten debatteren. Na dat debat volgde de stemming. Almaci kreeg in totaal 773 stemmen, goed voor 53,2 procent.

Lef en hoop

Bij de verkiezingen van 26 mei ging Groen erop vooruit, maar lang niet zoveel als gehoopt. Ondanks die tegenvallende uitslag wilde uittredend voorzitter Almaci, die vijf jaar geleden de fakkel overnam van Wouter Van Besien, graag een tweede mandaat. De voorbije weken voerden zij en haar Gentse running mate Dany Neudt intern campagne. Met de slogan “Lef en Hoop” wil ze dat de partij “hoop biedt aan wie het moeilijk heeft” en het “lef heeft om ideeën in beleid om te zetten”.

Björn Rzoska wilde een andere aanpak en stijl: Groen bevrijden van het imago een partij voor de “happy few” te zijn. “Vertrouwen zullen we pas verdienen als we de kalmte bewaren”, liet hij optekenen. Rzoska, uit Lokeren, komt op met het Mechelse gemeenteraadslid Rina Rabau.

Een derde kandidatenduo diende zich nog net voor de deadline aan. De onbekende Christophe Steyaert, ondervoorzitter van Groen in Brugge, is kandidaat, samen met zijn partner Charlotte Storme. Hun kandidatuur lijkt vooral een statement: ze willen het voorzitterschap afschaffen en Groen terug naar de basisdemocratie brengen.