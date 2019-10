Britse oppositie roept Boris Johnson op om de wet na te leven

De socialistische oppositieleider Jeremy Corbyn heeft premier Boris Johnson opgeroepen om de wet te respecteren en uitstel van het Britse vertrek uit de Europese Unie te vragen. “De premier moet nu de wet naleven”, zo beet Corbyn de premier toe.

Het Britse parlement schaarde zich zaterdagmiddag achter een amendement dat de definitieve stemming van het echtscheidingsakkoord met de EU uitstelt tot het akkoord is omgezet in Britse wet. De goedkeuring van dat amendement zou er automatisch toe moeten leiden dat Johnson uitstel van de brexit moet aanvragen aan zijn Europese ambtgenoten. Het parlement schaarde zich vorige maand immers achter een wet die de premier verplicht om uitstel te vragen indien er tegen zaterdag geen echtscheidingsakkoord zou goedgekeurd zijn.

LEES OOK. Boris Johnson: vernederd en bereid de wet te overtreden

Johnson leek echter niet meteen zinnens om die stap te zetten. “Ik ga niet met de Europese Unie onderhandelen over uitstel en de wet verplicht me ook niet om dat te doen”, verklaarde hij in een eerste reactie. Wel kondigde de conservatieve premier aan dat hij de omzettingswet komende week in het parlement zal indienen, om alsnog een vertrek met zijn echtscheidingsakkoord op 31 oktober te realiseren.

Dat viel in slechte aarde bij de oppositie. Na Corbyn riep ook de liberale oppositieleider Jo Swinson Johnson op om “zo snel mogelijk de wet na te leven”. De leider van de Schotse nationalistische SNP, Ian Blackford, zei dat Johnson “denkt dat hij boven de wet staat”. Hij zal voor de rechter gedaagd worden indien hij deze wet niet respecteert, waarschuwde Blackford.