Invaller Dodi Lukebakio bezorgt zijn ploeg een punt met heerlijke sologoal, Bayern München wordt genekt door ex-speler van Lokeren

Kent u Alfred Finnbogason nog? De IJslandse spits flopte bij Lokeren, maar bouwde nadien een mooie carrière uit bij onder meer Heerenveen en Real Sociedad. Ondertussen is Finnbogason al enkele seizoenen aan de slag bij het Duitse Augsburg, en de 30-jarige aanvaller liet zich zaterdagmiddag nog eens opmerken. Met een treffer in de toegevoegde tijd boorde hij Bayern München een zege door de neus.

Augsburg kende een droomstart tegen der Rekordmeister. Marco Richter opende al na 26 seconden de score, Bayern moest meteen achtervolgen. Tot overmaat van ramp zag trainer Niko Kovac ook verdediger Süle uitvallen, Alaba was zijn vervanger.

Maar de Beierse club herpakte zich snel en op het kwartier hing Lewandowski - wie anders - de bordjes in evenwicht. De Pool knikte een uitstekende voorzet van Gnabry tegen de touwen. Diezelfde Gnabry liet na de rust de Arjen Robben in zich los: vanop rechts naar binnen komen, mannetje in de wind zetten en met links in de verste hoek krullen. Bayern 1-2 voor, de zege lonkte.

Alfred Finnbogason. Foto: REUTERS

Maar in de toegevoegde tijd liep het alsnog mis. Cordova zette zich op rechts sterk door, sloeg bijna letterlijk een mannetje van Bayern van zich af en bood Finnbogason de gelijkmaker aan. De spits had het leer maar tegen de touwen te deviëren en deed dat mer verve. Door het 2-2-gelijkspel blijft Bayern hangen op de derde plaats in de stand. Borussia Mönchengladbach kan later op de avond nog weglopen in de stand, terwijl Schalke 04 morgen de kans heeft om over Bayern te springen. Augsburg blijft op de 15e stek bengelen.

Nog een puntendeling was er in Werder Bremen-Hertha Berlijn. Ook daar een vroeg doelpunt, Sargent bracht de thuisploeg al vroeg op voorsprong. Hertha kon daar lange tijd niets tegenover stellen, tot Dodi Lukebakio zijn duivels ontbond. Onze landgenoot, iets voor het uur in het veld gekomen, dribbelde een kwartier later de thuisdefensie op een hoopje. Met een lage schuiver zette hij de kroon op het werk. Door de puntendeling blijven Werder en Hertha respectievelijk 11de en 10de in de stand.