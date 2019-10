Turken en Koerden beschuldigen elkaar van schenden wapenstilstand

Turkije en de Koerdische troepen beschuldigen elkaar ervan de gemaakte afspraken over een wapenstilstand in Noord-Syrië niet te respecteren. In de laatste 36 uur hebben de Koerden veertien aanvallen uitgevoerd, zeggen de Turken. De Koerdische strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zeggen dan weer dat de Turken de veilige doorgang voor de evacuatie van burgers en gewonden uit de Syrische grensplaats Ras al-Ain niet toelaten.

Donderdag kwamen beide partijen een wapenstilstand overeen. Dat gebeurde na een akkoord met de Amerikaans vicepresident Mike Pence tijdens een bezoek aan Ankara. Turkije beloofde zijn offensief van 9 oktober gedurende vijf dagen te pauzeren. In het akkoord wordt ook een veiligheidszone van 32 kilometer breed op Syrisch grondgebied voorzien.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan dreigde er zaterdag mee “de hoofden van Koerdische strijders in het noordoosten van Syrië te verpletteren als ze zich niet terugtrekken tegen dinsdag”. “Zodra de deadline van 120 uur is verstreken, gaan we verder waar we gebleven waren en blijven we de hoofden van de terroristen verpletteren”, zei Erdogan in een toespraak.

De commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), Mazlum Abdi, zei zaterdag op zijn beurt dat Turkije de Koerdische strijders verhindert om zich terug te trekken uit Ras al-Aïn, een stad in het noorden van Syrië. “De Turken verhinderen ons om ons terug te trekken. Nochtans is dat een belangrijk onderdeel van het akkoord”, aldus Abdi.

Hij voegde er nog aan toe dat zijn strijders in het oosten van Syrië opnieuw militaire operaties uitvoeren tegen Islamitische Staat (ISIS).