Antwerpse politie zet drones in

In de stad Antwerpen moeten drones er voortaan voor zorgen dat de straten er proper bij liggen. Ook extra toezichters en mobiele camera’s worden ingezet in de strijd tegen sluikstorten.

De stad Antwerpen werft veertig mensen aan voor de dienst Stadstoezicht. Zij gaan aan de slag in kleine afgebakende zones, of hotspots, om extra waakzaam te zijn voor sluikstorters. Het kan gaan van een pand, een deel van een straat of enkele straten waar overlastproblemen zijn. “Het doel van deze hotspotmethodiek is om de zichtbaarheid van stadstoezichters te verhogen”, zegt Fons Duchateau (N-VA), schepen van Stads- en Buurtonderhoud. “Dit moet bewustmakend en ontradend werken. Het verhoogt de pakkans en de bestraffing volgt.”