ANALYSE. Goal van Samuel Bastien was een klein mirakel

Een teleurstellende topper van het weekend. RC Genk liet in de eerste helft de (twee) kansen liggen. Standard was lange tijd gewoon zwak maar Bastien zorgde in de slotfase toch voor de zege. Een wondertje in een enorm kansarme wedstrijd. En die zege had Standard hard nodig. De terugval van Genk na de rust was groot. Geen goede repetitie voor de wedstrijd van woensdag tegen Liverpool.