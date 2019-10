“Miljoen mensen op straat tegen Brexit”

In het centrum van Londen zijn zaterdagnamiddag tienduizenden mensen op straat gekomen om te betogen tegen de Brexit. Volgens de organisatoren van de ‘People’s Vote’-mars gaat het zelfs om een miljoen mensen.

De “People’s Vote”-mars trok richting Parliament Square in de Britse hoofdstad. Deelnemers aan de mars protesteren tegen de Brexit en eisen het laatste woord voor de bevolking. Dat kan volgens hen enkel met een nieuw referendum.

LEES OOK. Boris Johnson: vernederd en bereid de wet te overtreden (+)

Onder meer de Londense burgemeester Sadiq Khan (Labour) sprak de menigte toe. Toen het Letwin-amendement werd goedgekeurd in het Lagerhuis (en dus gestemd werd voor een nieuw uitstel van de Brexit), werd dat buiten op gejuich onthaald.

De gespecialiseerde stuurgroep van het Europees Parlement, dat net als het Britse parlement het echtscheidingsakkoord moet bekrachtigen vooraleer het in werking kan treden, beraadt zich maandag over de situatie.“Wat er ook gebeurt, de manifestaties aan het parlement tonen aan hoe belangrijk een hechte toekomstige relatie tussen de EU en het VK is”, zo verwees voorzitter Guy Verhofstadt naar de massale betoging die in de Britse hoofdstad plaatsvindt.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News