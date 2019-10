Zelden gezien: woedende Felice Mazzu toont live op tv waar VAR volgens hem in de fout ging

Genk voelt zicht bekocht. De Limburgers gingen met 1-0 onderuit op het veld van Standard, maar claimen dat de bal in de actie vooraf buiten was. Moeilijk te zien op de beelden, oordeelde ook de VAR. Het doelpunt werd gevalideerd, tot woede van Genk en trainer Felice Mazzu. Die stond nadien de pers te woord en fulmineerde zijn onvrede. Om zijn woorden kracht bij te zetten, pakte hij plots zijn telefoon om een screenshot te tonen van de bewuste fase, waarop het leer over de lijn lijkt te zijn. “Ik snap het niet.” Ook op de persconferentie achteraf haalde Mazzu zijn gsm boven.

De VAR was aan beide kanten kop van jut. Genk zag een treffer van Samatta afgekeurd worden wegens een voorafgaande fout, bij Standard vonden ze dat Dewaest eerst rood verdiende en vervolgens een strafschop veroorzaakte. Het leidde na afloop tot een bizarre tweet van Standard-voorzitter Bruno Venanzi. “Standard is sterker dan de VAR.”

Plus fort que le VAR il y a le Standard! — Bruno Venanzi (@BrunoVenanzi) October 19, 2019

Maar de meest besproken fase is ongetwijfeld de actie die leidde tot de goal. De bal lijkt buiten te gaan, bij Genk stoppen ze even met voetballen. De ref en zijn lijnrechter oordelen echter dat het leer binnen is gebleven. Standard speelt verder en vervolgens knalt Bastien de enige goal van de partij binnen. De VAR kwam niet tussen, en dus is Genk boos.

Felice Mazzu maak je best geen blaasjes wijs...pic.twitter.com/pKGbjCkv29 — Play Sports (@playsports) October 19, 2019

“We verdienden niet te verliezen, voor de rust hadden we kansen om te scoren. Na de rust was het minder. Standard had echter geen kansen, tot aan het doelpunt. M’n spelers stopten met spelen, want de bal was buiten”, aldus een gedecideerde Mazzu voor de camera van Play Sports. “We hebben de video, een foto. Ik begrijp het niet, ik begrijp niet waarom de VAR niet ingrijpt.” Wanneer de journalist een kanttekening maakt, is de maat voor Mazzu vol. “Zullen we samen naar de foto kijken? Zullen we samen naar de foto kijken? Ik zal ze u tonen. Voila, ik ga ze tonen want u bent niet volledig geïnformeerd. Kijk, dat is de foto van de bal die buiten is, waardoor m’n spelers stoppen. Met alle technische hulpmiddelen van vandaag, snap ik niet dat ze dat niet zien.”

Mazzu was later op de persconferentie duidelijk nog niet uitgeraasd, want opnieuw haalde hij zijn gsm en de bewuste foto boven.

LEES OOK (N+). ANALYSE. Goal van Samuel Bastien was een klein mirakel