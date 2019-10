Doodstraf voor moordenaar van vriendin Ashton Kutcher

Michael Gargiulo, de seriemoordenaar die in 2001 de toenmalige vriendin van acteur Ashton Kutcher om het leven bracht, moet de doodstraf krijgen. Dat heeft de jury in de Amerikaanse staat Californië vrijdag beslist.

De 43-jarige Amerikaan werd in augustus van dit jaar schuldig bevonden aan de moord op twee vrouwen, onder wie modestudent Ashley Ellerin (22), die op de avond dat ze in haar woning met 47 steekwonden om het leven werd gebracht, een date had met Kutcher. De rechter zal op 28 februari het definitieve vonnis over Gargiulo uitspreken.

47 messteken

Michael Gargiulo had het al altijd op de buurvrouw gemunt Foto: AFP

Ashley Ellerin werd op 21 februari 2001 vermoord. Op dat moment zou de 22-jarige vrouw op stap gaan met Ashton Kutcher, zelf pas 23 en net aan het doorbreken in de tv-serie ‘That ‘70s show’. Ellerin studeerde aan de modeschool in Los Angeles en woonde vlak bij Gargiulo, een vliegtuigmechanieker die zich uitgaf als aircohersteller. Op die manier raakte de man voor het eerst binnen in het huis van zijn buurvrouw. Een sluwe list om de plek én zijn toekomstig slachtoffer beter te leren kennen. Tijdens de bewuste nacht in 2001 drong Gargiulo het huis opnieuw binnen. Hij viel vermoordde de jonge vrouw met maar liefst 47 messteken.

Een paar uur na de gruwelijke feiten stond Kutcher voor de deur van zijn vriendin. Het koppel had een date gepland, ze zouden samen naar een feestje van de Grammy’s gaan. Omdat Ellerin de deur niet opende, keek Kutcher door het raam en zag hij een rode vlek op de vloer. Wijn, dacht hij. “Een paar dagen eerder was er een feestje geweest, dus dat was perfect mogelijk.” De acteur ging er vanuit dat hij het grondig verprutst had. “Ik was te laat opgedoken. Misschien was ze boos en al uit met iemand anders.” Kutcher droop af.

Pas de volgende ochtend werd het levenloze en vreselijk verminkte lichaam van de vrouw ontdekt door haar huisgenote. De wijnvlek bleek een plas bloed uit een van de vele wonden in haar nek, borstkas, maag en rug.

Afgelopen zomer moest Kutcher getuigen in de rechtszaak. Foto: AFP

Herkend in line-up

De moord op de 22-jarige modestudente bleef lang onopgelost. De politie bracht de zaak wel in verband met een andere moord vier jaar later, maar ook daarvan werd de dader niet gevonden. Pas zeven jaar laten werd Gargiulo voor het eerst genoemd als moordenaar. Ellerin bleek niet zijn enige slachtoffer: één van zijn slachtoffers was kunnen ontkomen en herkende hem in een line-up. Toen de politie erachterkwam dat hij ooit in de buurt van Ellerin had gewoond, werd hij al snel aan die moord gelinkt. Het andere dodelijke slachtoffer was Maria Bruno, een 32-jarige moeder van vier kinderen en ook buurvrouw van de dader. De vrouw werd in 2005 aangevallen terwijl ze sliep en volgens de aanklagers ’letterlijk afgeslacht’.

Gargiulo’s advocaat, Daniel Nardoni, zegt dat zijn cliënt mentaal ziek is en daardoor niet geëxecuteerd kan worden. Eerder liet een psycholoog in de rechtszaal weten dat Gargiulo lijdt aan een dissociatieve identiteitsstoornis.