Engels bekerduel stopgezet na racisme aan het adres van Kameroense doelman

Het duel tussen de Engelse zevendeklasser Haringey Borough en vijfdeklasser Yeovil Town in de voorrondes van de FA Cup is zaterdag stopgezet nadat de Kameroense doelman Douglas Valery Pajetat van Haringey slachtoffer werd van racisme.

De doelman kreeg racistische geluiden over zich en toen hij verhaal ging halen bij de betrokken bezoekende supporters, werden er vanuit de tribunes ook voorwerpen naar hem gegooid. De incidenten deden zich voor toen Yeovil, dat een 0-1 voorsprong had, zich opmaakte om een strafschop om te zetten. Spelers van beide teams probeerden nog de gemoederen te bedaren, maar de coach van Haringey haalde zijn spelers van het terrein. Even later volgde ook Yeovil dat voorbeeld en werd de wedstrijd definitief stopgezet.

“De wedstrijd werd stopgezet als gevolg van de racistische beledigingen. We willen benadrukken dat 99,9 procent van de Yeovil-fans even gedegouteerd is door het voorval als wij”, schreef Haringey Borough op Twitter.

.@HaringeyBoroFC keeper Pajetat getting lots of support from the Haringey fans

16:15 - @YTFC 1 - @HaringeyBoroFC 0. Penalty

16:17 - In disgust of bottles thrown and racial abuse at Haringey Keeper, Valery Pajetat, Haringey Gaffer @Growler1Tom decides to walk his team off the pitch.

16:50 - Yeovil walk off in support

16:55 - Match Abandoned#SayNoToRacism pic.twitter.com/t5GV4Upath — R???????????? (@robster0411yt) October 19, 2019

Het voorval vond plaats vijf dagen na de racistische incidenten in de EK-kwalificatiewedstrijd Bulgarije-Engeland. Tijdens de wedstrijd van maandag in Sofia gingen de thuissupporters zwaar over de schreef door apengeluiden te maken richting de gekleurde Engelse spelers en de nazigroet te brengen. Twee keer werd de partij stilgelegd, Engeland won uiteindelijk met liefst 0-6.