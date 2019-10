Beruchte VAR-lijn gaat de mist in: doelpunt Gent onterecht afgekeurd

De VAR blijft de gemoederen beroeren. Na Standard-Genk spuwde Felice Mazzu en Bruno Venanzi hun gal, maar ook in Gent-Waasland-Beveren was er een opvallend moment. Bij een 1-0-stand voor de Buffalo’s scoort Ngadeu, maar na tussenkomst van de videoref gaat het feestje niet door. In de herhaling wordt de veel besproken lijn getoond, maar die staat opvallend genoeg verkeerd. De lijn wordt namelijk getrokken ter hoogte van de voet van de rechtsachter van Waasland-Beveren, terwijl dat de schouder zou moeten zijn. Een groot verschil, want dan zou Ngadeu geen buitenspel staan.