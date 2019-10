Sclessin in rep en roer na overtreding Sebastien Dewaest: geel voor Genk-verdediger, rood voor Eric Deflandre

De VAR eiste een hoofdrol op in Standard-Genk. Hij keurde een doelpunt van Genk af, gaf Standard geen strafschop en greep ook niet in toen Standard het ondertussen felbesproken winnende doelpunt maakte. Op het uur greep de videoref ook niet in toen Sebastien Dewaest geel kreeg voor een stevige ingreep. Sclessin schreeuwde om rood, en die kaart kreeg het ook te zien. Het was echter T2 Eric Deflandre die de kleedkamers moest opzoeken. Trainer Michel Preud’homme kwam - net als Dewaest - weg met geel.