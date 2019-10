Juventus geeft zege nog bijna weg, maar kan rekenen op bijna 42-jarige Gianluigi Buffon met ultieme save

Juventus blijft ongeslagen op kop in de Serie A. De titelverdediger won zaterdag op de achtste speeldag op eigen veld van Bologna, met 2-1.

Cristiano Ronaldo zette Juventus al vrij snel op voorsprong, maar na bijna een halfuur maakte de Braziliaan Danilo gelijk voor de bezoekers. Vrij snel na de hervatting nam de kampioen opnieuw afstand, nu door de Bosniër Miralem Pjanic.

Bologna kreeg in het slot de ultieme kans op de gelijkmaker. Eerst raakten de bezoekers de dwarsligger met een kopbal van Federico Santander. Die stond weer recht en probeerde meteen daarna een omhaal. De bijna 42-jarige Gianluigi Buffon was echter nog wakker en tikte het leer over zijn doel.

Het verschil met achtervolger Inter, dat zondag nog naar Sassuolo moet, loopt zo op tot vier punten. Romelu Lukaku en co weten dus wat hun te doen staat. Opvallend: Juve won tot dusver zes van zijn zeven overwinningen telkens slechts met één doelpunt verschil.

Napoli kon, met Dries Mertens op de bank, best winnen tegen middenmoter Verona om in het spoor van de top drie te blijven. Arkadiusz Milik had dat begrepen en zorgde met twee treffers voor de Napolitaanse zege. Mertens viel in de 76e minuut in voor Lorenzo Insigne bij een 2-0 stand, eveneens de eindstand. Napoli blijft vierde en nadert tot op één punt van Atalanta, dat eerder gelijkspeelde tegen Lazio.