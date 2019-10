Ook havenbaas Joachim Coens doet gooi naar voorzitterschap CD&V: “Ik zal het debat op z’n minst aangestookt hebben”

Ze zijn al met zes, de kandidaten die hun zinnen hebben gezet op het voorzitterschap van CD&V. Ook Joachim Coens, CEO van de haven van Zeebrugge en burgemeester van Damme, waagt de sprong. Met een gezonde dosis voorbehoud. “Ik heb geen idee hoeveel kans ik maak”, zegt hij. “Maar op zijn minst zal ik het debat met ambitie aangestookt hebben.”

“Plots komt dan de vraag in je op of je die stap wilt zetten. Het hoofd zegt: Laat maar, je hebt al genoeg te doen. Maar het hart zegt: Misschien moet je je aanbieden. Het is een verkiezing en je ziet wel waar de leden heen willen.”

Het is het hart dat het pleit beslecht heeft. Joachim Coens, CEO van de Zeebrugse haven en burgemeester van het West-Vlaamse Damme, doet een gooi naar het voorzitterschap van zijn partij CD&V. “Ik was al aan het nadenken over wat er precies misgelopen is sinds de verkiezingen”, zegt hij. “Mijn conclusie is dat de mensen oplossingen willen, terwijl de politiek te veel bezig is met ruziemaken. Je moet bezig zijn met je partij, maar je mag niet blind zijn voor wat in de wereld rondom ons gebeurt: Brexit, digitalisering, migratie, klimaat, noem maar op.”

Van moetens

En op die uitdagingen moet CD&V een oplossing formuleren. En vooral, CD&V moet dat niet alleen doen. Coens pleit voor een “platform”, een beweging à la En Marche van de Franse president Emmanuel Macron. “Links en rechts is niet meer de breuklijn waarmee we nu geconfronteerd worden”, zegt hij. “Nu gaat het tussen mensen die voor conflict kiezen en mensen die oplossingen willen zoeken. Dat laatste zit in het DNA van CD&V. Dat moeten we terugvinden en andere mensen daarvoor warm maken.”

Het is van moetens volgens Coens. CD&V zal zich moeten aanpassen of het licht gaat uit. “De verschuivingen in de maatschappij zijn gewoon te groot. De partijen zoals ze nu bestaan, zullen niet blijven bestaan. Maar je kunt wel proberen om de motor te zijn achter de nieuwe bewegingen, vertrekkend vanuit je basisfilosofie. Volgens mij moet CD&V die motor zijn. Anders doet iemand anders het, met andere ideeën.”

Die basisfilosofie is samen te vatten als solidariteit met het verleden, met het heden en met de toekomst. “Met het verleden, want we hebben onze roots, onze tradities, onze waarden. Met het heden, want we hebben oog voor de zwaksten. Met de toekomst, want we willen de planeet in orde achterlaten voor onze kinderen en onze kleinkinderen.”

Frisse kijk

Coens blijft nogal filosofisch op de vraag hoe hoog hij zijn kansen schat. “Geen idee. Ik ben in nog geen enkele afdeling geweest. Ik kom een beetje van buitenaf, hé. Ik ben al twintig jaar uit de politiek op het nationale niveau. Maar ik ben wel lokaal actief en ik zie als havenbaas wat er speelt op het internationaal niveau. Dan denk ik dat ik wel een frisse kijk heb.”

Maar als buitenstaander kan hij de analyse wat scherper stellen dan sommige van zijn partijgenoten. Over het Vlaamse regeerakkoord bijvoorbeeld. “In Leuven leeft 17 procent van de bevolking in armoede en wij zijn bezig over de kleur van de sjerp van de burgemeesters. Is het dat wat de mensen belangrijk vinden? We moeten hen weer mobiliseren, we moeten hen weer warm maken voor de politiek. Ik hoor te vaak van mensen: Hou jij je bezig met dien boel? Dan zijn we toch niet goed bezig?”