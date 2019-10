Dat verliep niet zoals Johnson het gehoopt had

Wat is er gebeurd?

In zekere zin kan je zeggen: niets. Super Saturday was een opbouw naar een climax die er niet gekomen is. Het Britse Parlement was voor het eerst sinds de Falklandoorlog op een zaterdag samengekomen, om er te stemmen over het Brexit-akkoord dat Boris Johnson verrassend uit de brand sleepte in Brussel. Alleen werd er uiteindelijk niet over gestemd. Omdat het parlement eist – via het Letwin-amendement – dat de premier zijn akkoord eerst in concrete Britse wetteksten giet. Daarvoor moet hij dan alweer uitstel vragen aan de Europese Unie. Meteen na de stemming weigerde Johnson dat te doen, maar later op de avond draaide hij toch bij. Rond 23 uur onze tijd gaf Europees president Tusk op Twitter aan dat hij een officiële aanvraag had ontvangen. Een antwoord van de EU zou enkele dagen op zich kunnen laten wachten, omdat de regeringsleiders hun zegje moeten kunnen doen. Toch zouden ze een verlenging vermoedelijk toestaan, zo citeert The Guardian bronnen binnen de EU, al kunnen er natuurlijk voorwaarden zijn.

Wat is dat Letwin-amendement?

Parlementsvoorzitter John ‘Order!’ Bercow besliste dat eerst gestemd zou worden over een amendement, dat gesteund wordt door de oppositie, dat zegt dat het Lagerhuis de deal van Johnson alleen maar voorwaardelijk kan goedkeuren. Tot ook de Britse wetgeving is goedgekeurd die die deal ondersteunt. Dat amendement werd goedgekeurd met 322 stemmen tegen 306. Het werd voorgesteld door Oliver Letwin, een parlementslid dat vorige maand uit de Conservatieve Partij werd gezet omdat hij de Benn Act steunde. Die wet zegt dan weer dat er een goedgekeurd akkoord moest zijn op 19 oktober – nu dus – of dat de regering anders uitstel moest vragen aan de EU tot 31 januari.

Komt er dan opnieuw Brexit-uitstel?

De wet zegt dus dat de premier nu verplicht is om een brief te schrijven naar de EU met de vraag om drie maanden uitstel. Aanvankelijk zei Johnson in het parlement expliciet dat hij niet naar Brussel zou gaan om een nieuw uitstel te onderhandelen, maar ’s avonds bleek hij dus wél contact te hebben opgenomen met Tusk. Zoals het amendement dus voorschrijft. Daarnaast beloofde hij ook dat de gevraagde wetteksten er zullen liggen tegen morgen. Zo zou er dinsdag al een nieuwe stemming kunnen komen over zijn akkoord, waarbij Johnson hoopt op een “overweldigende meerderheid” zodat hij gewoon kan doorgaan met een ordelijke Brexit tegen 31 oktober, waardoor dat gevraagde uitstel dus niet nodig is.

Johnson is dus opnieuw met zijn kop tegen de muur gelopen?

Hij heeft opnieuw een stemming verloren. En hij is vernederd. De perceptie was dat de parlementsleden die van plan waren voor zijn akkoord te stemmen, tegen Letwin zouden stemmen. Het Letwin-amendement heeft het gehaald, dus leeft de veronderstelling dat het akkoord van de premier geen meerderheid gehaald zou hebben. Wellicht komt het dinsdag – nadat Johnson de Brexit-wetten heeft voorgelegd – tot een nieuwe stemming. Wint hij die, dan blijft een ordelijke Brexit op 31 oktober mogelijk. Verliest hij, dan ligt het hele spel weer open en is alles mogelijk. Van een harde Brexit op 31 januari, tot een nieuw referendum, tot helemaal geen Brexit meer.(jvr)