In stemronde twee kreeg Groen-voorzitter Meyrem Almaci 53,2 procent van de stemmen achter zich. Veel nipter kon het niet uitdraaien. Maar van tweespalt binnen haar partij wil ze niet horen. “Dit toont aan dat onze basisdemocratie leeft”, zegt ze. “Dit is veel gezonder dan een stalinistische score. En we zullen alles wat hier gezegd is, meenemen de komende vijf jaar.”