Noodtoestand omdat metroticketje 4 cent duurder wordt

Ook gisteren was het nog onrustig in de straten van Santiago. AFP

Het was vrijdag de grimmigste dag van de protesten. Door het geweld waren alle metrostations in de stad gesloten, en dat blijft zo voor de rest van het weekend. De protesten in Santiago zijn al een tijdje bezig. Het begon twee weken geleden, toen werd aangekondigd dat de prijs van een ticket voor de metro in de hoofdstad van 800 naar 830 peso zou stijgen. Omgerekend is dat een prijsverhoging van net geen 4 eurocent. Volgens het bedrijf dat de metro exploiteert, is de prijsverhoging nodig wegens de inflatie, gestegen brandstofprijzen en de kosten voor het onderhoud. Dagelijks maken in Santiago zo’n drie miljoen mensen gebruik van de metro.

Vooral studenten – die al een reputatie hebben in Chili door hun anarchistisch geïnspireerde acties – vonden die prijsstijging aanleiding genoeg om op straat te komen. Chili is dan wel een van de rijkste landen van Zuid-Amerika, maar de kloof tussen arm en rijk is er heel groot. De kosten van het levensonderhoud staan er hoog op de politieke agenda.

President Piñera riep in een televisietoespraak vrijdag de noodtoestand uit. Hij zei dat hij een speciale wetgeving in het leven roept om de degenen die verantwoordelijk zijn voor de schade, voor de rechter te brengen. Tegelijk wil hij de dialoog aangaan met de mensen die het hardst zijn getroffen door de prijsstijgingen.

Geen André Rieu

De noodtoestand geldt in eerste instantie voor vijftien dagen en beperkt de vrijheid van verkeer en vergadering. Als gevolg van de noodsituatie heeft de nationale voetbalbond dit weekend de wedstrijden opgeschort. Een gepland concert van de Nederlandse violist André Rieu is ook afgelast. Het leger zal gaan patrouilleren in de probleemgebieden in de stad met 7 miljoen inwoners.

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft, in tegenstelling tot Nederland, zijn reisadvies voor Chili nog niet aangepast. Het raadt wel aan om demonstraties en bijeenkomsten te vermijden. Het vraagt Belgische toeristen in Chili echter niet om hun familie op de hoogte te brengen waar ze zich bevinden, zoals in Nederland wel wordt gevraagd.