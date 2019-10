Het verhaal van de ‘verdwenen’ roze topdiamant van wapenhandelaar Serge Muller neemt opnieuw een bizarre wending. De federale politie nam in 2012 een roze diamant van 10,32 karaat in beslag, maar de diamant die in de kluis van justitie ligt, blijkt helder wit te zijn. Ondanks een eerdere belofte, weigert het parket een nieuw onderzoek naar de diamant.