Samira Chadli ziet haar broer helemaal opleven bij Anderlecht: “Nacer is blij dat hij zich nu elke week kan tonen”

Nacer Chadli (30) is Mister Onmisbaar geworden voor Anderlecht. De Rode Duivel had een voet in zes van de zeven goals die RSCA scoorde sinds zijn komst. Natuurlijk dromen de Brusselaars er al van om de huurling definitief over te nemen van Monaco, maar is dat realistisch? Volgens zus Samira voelt ­Nacer zich alleszins goed in België. “Het doet hem deugd om zo vaak bij zijn familie te zijn.”