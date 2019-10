Vliegtuig van New York naar Sydney in bijna 20 uur: testvlucht komt met succes aan

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft succesvol de langste rechtstreekse lijnvlucht ter wereld afgelegd. Na een vlucht van 19 uur en 16 minuten kwam het vliegtuig, dat een testvlucht uitvoerde, vanuit New York zondag aan de op luchthaven van Sydney.

De vlucht QF 7879, uitgevoerd met een Boeing 787-9 Dreamliner, was vrijdag vertrokken op de John F Kennedy luchthaven in New York en kwam zondagochtend aan op de luchthaven Kingsford Smith in Sydney.

Wetenschappelijk onderzoek

Aan boord waren veertig passagiers en tien bemanningsleden. Zij ondergingen een reeks tests, zoals slaapmonitoring, en bepaalde methodes volgen die moeten helpen om de jetlag van 15 uur te verwerken. Ook de slaapcycli en de alertheid van de bemanning werd onderzocht. Qantas zal de resultaten gebruiken om het aanbod te verfijnen.

“Doel van deze recordbrekende vlucht is om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op passagiers en de crew op een ultralange vlucht om de gezondheid en het welzijn te verbeteren, de jetlag te beperken en de beste werk- en rusturen van de crew te bepalen”, aldus Quantas.

Alle koolstofemissies zullen worden gecompenseerd met andere maatregelen om broeikasgassen in de atmosfeer te verminderen, liet de luchtvaartmaatschappij nog weten.

Nog testvluchten

Voor het einde van het jaar zullen nog twee testvluchten plaatsvinden. De maatschappij hoopt in 2022 rechtstreekse passagiersvluchten te kunnen opstarten tussen New York en Sydney, en Londen en Sydney. De langste directe lijnvlucht is momenteel in handen van Singapore Airlines. De vlucht tussen Singapore en Newark (vlakbij New York) duurt 18,5 uur.