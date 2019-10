Chili schort tariefverhogingen op na protesten in metro

De Chileense regering zal de tariefverhogingen voor de metro opschorten na protesten in hoofdstad Santiago. Dat heeft president Sebastian Pinera zaterdag bekendgemaakt in een televisietoespraak. Daarnaast gaat er een avondklok van kracht van 22 tot 7 uur lokale tijd.

Volgens de president moet er een noodwet komen om de tariefverhoging terug te draaien en zullen er gesprekken plaatsvinden over deze “moeilijke situatie”.

“De prioriteit van onze regering is het verzekeren van de openbare orde en de veiligheid van de Chilenen”, aldus Pinera. Hij erkende dat de manifestanten “goede redenen” hebben om te protesteren. “Maar niemand, niemand, heeft het recht te reageren met brutaal illegaal geweld zoals diegenen die meer dan 78 metrostations in Santiago hebben verwoest, in brand gestoken of beschadigd.”

Avondklok

Nog zaterdag liet de generaal van het leger, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van Santiago, weten dat er een avondklok van kracht gaat in de Chileense hoofdstad. “Na analyse van de situatie en de excessen die vandaag hebben plaatsgevonden, heb ik besloten de vrijheden en verkeer op te schorten met een avondklok”, zei generaal Javier Iturriaga del Campo.

Vrijdag had de president nog de noodtoestand in Santiago uitgeroepen en had de vervoersmaatschappij aangekondigd dat het hele netwerk tot zeker maandag stil zal liggen.

Betogingen

Manifestanten komen al bijna een week op straat om te betogen tegen tariefverhogingen van metrotickets. Zaterdag bereikten die protesten een dieptepunt toen verscheidene metrostations in brand werden gestoken.