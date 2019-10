Automobilist rijdt in op mensen in Deventer: vijf gewonden

Een auto heeft zondagmorgen rond 05.30 uur op een uitgaansplein in het Nederlandse Deventer verschillende mensen aangereden. Volgens de politie zijn er ongeveer vijf gewonden gevallen, van wie er twee met een ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bestuurder van de wagen is doorgereden.

Het incident gebeurde aan het begin van het uitgaanscentrum van Deventer. “Wat er precies is gebeurd, onderzoeken we nu. Ook zijn we op zoek naar de bestuurder”, aldus een politiewoordvoerder. De ravage ter plekke is aanzienlijk omdat er ook een terras is geraakt.