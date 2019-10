Amazon-werknemer ligt 20 minuten tussen rekken na hartaanval, collega’s moeten meteen na overlijden weer aan de slag

Er is opnieuw forse kritiek op de manier waarop Amazon met haar personeel omgaat. Toen een werknemer begin september een hartaanval kreeg tussen de rekken in een Amazon-warenhuis, duurde het 20 minuten voor iemand hem vond en kregen zijn collega’s meteen na zijn overlijden te horen dat ze moesten voortwerken. “Geen tijd voor decompressie”, zegt een van hen.

20 minuten lag hij op 2 september bewegingsloos op de grond. Billy Foister, een rekkenvuller in een warenhuis van Amazon in Etna, Ohio, had een hartaanval gekregen en pas na die 20 minuten merkte een collega zijn lichaam op. Hij belde meteen de hulpdiensten, maar pogingen tot reanimatie konden niet meer baten. Foister overleefde het niet.

“Ik begrijp niet hoe het kan dat je een man van 1,90 meter 20 minuten lang niet ziet liggen en niet gaat helpen”, zegt zijn broer in The guardian. “Een paar dagen eerder had hij het verkeerde product in de verkeerde vuilnisbak gegooid en had het management het binnen de twee minuten gezien op de camera. Ze spraken hem er meteen over aan.”

Meteen aan de slag

Amazon zegt zelf dat het na enkele minuten gereageerd heeft op het ineenstorten van Foister. Een collega van hem, die anoniem wenst te blijven, trekt dat in twijfel. “Bill lag daar een tijdje en niemand wist het. Een collega van een afdeling in de buurt trof hem aan en heeft alarm geslagen. Het is ongelooflijk dat hij daar 20 minuten gelegen heeft en niemand hem eerder gezien heeft.”

De collega’s van de man kregen daarna niet de tijd om het te verwerken. “Na het incident werden we meteen gedwongen om weer aan het werk te gaan. We kregen geen tijd om te bekomen. We zagen een collega sterven, moesten meteen terug aan de slag en moesten doen alsof alles in orde was”, zegt een ander personeelslid.

Gevaarlijk

Het is niet het eerste dodelijke incident in een warenhuis van Amazon. De pakjesdienst heeft de reputatie zijn personeel uit te wringen en het niet te nauw te nemen met rusttijden en goede werkomstandigheden. Het is daarom in de VS opgenomen in de lijst met gevaarlijkste werkgevers. Tussen november 2018 en april 2019 zouden er zes werknemers om het leven gekomen zijn.

“Wij werken als bedrijf hard om een veilige en kwalitatieve werkomgeving te creëren voor de 250.000 werknemers die in de VS voor ons werken”, zegt een woordvoerder van Amazon. “Veiligheid is een fundamenteel princiep in ons bedrijf en is inherent in onze infrastructuur, design en werking.”