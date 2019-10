Familie plant prachtige herdenking voor aan anorexia overleden Femke (28): “Ze is zo sterk geweest, maar ook heel eenzaam”

Antwerpen -

Vorig jaar, op 9 september 2018, stierf thuis in Haacht de 28-jarige Femke Van den Bosch. Bijna een half leven had ze tegen anorexia gevochten. Het verdriet is enorm in de familie, maar ook de energie om een eerbetoon aan hun Femke te organiseren. Zo ontstond ‘Femke for life’, met half december twee grote gospelconcerten in de kerken van Haacht en Vremde.