Perfecte week om naar de hemel te staren: één van meest spectaculaire meteorenregens in aantocht

Wie nog wat te wensen heeft, doet er goed aan de komende week goed aan om naar de hemel te staren. Drie nachten op rij zullen er vallende meteoren te zien zijn. De Orioniden trekken immers vanaf maandag tot donderdag over met een hoogtepunt op 22 oktober. En dat is één van de meest spectaculaire meteorenregens van het jaar.

237.240 kilometer per uur. Tegen die ongelooflijke snelheid racen de Orioniden door de ruimte. Eigenlijk zijn het stukjes afval van de komeet Halley, die regelmatig een nalichtend spoor laten zien. Onder ander het Kielder Observatory Centre noemt het één van de meest spectaculaire meteorenregens die we te zien krijgen.

Een lichtend spoor aan de hemel? Dat is dan een vallende ster, toch? Zo noemen we ze toch in de volksmond. Maar dat klopt niet helemaal. Eigenlijk gaat het hier om meteoren, om minuscule stukjes steen en gruis die onder hoge snelheden de aardatmosfeer binnenkomen en op ongeveer 80 à 120 km hoogte verdampen. Het lichtflitsje dat we zien is de lucht om het steentje heen die aan het gloeien gebracht wordt.

Hoe kijkje het best?

Het beste moment om de Orioniden te zien is in de eerste helft van de nacht. Dan ligt het aantal zichtbare meteoren tussen 20 en 30 per uur en komen er opklaringen voor, voornamelijk in het oosten van het land. Maar ook vroeg opstaan kan je helpen, want rond 6 uur ’s ochtends valt het sterrenhoogtepunt. En dan maak je veel kans om meer dan twintig heldere meteoren te zien.

Wie op pad gaat om de meteorenregen te bekijken kan het beste een donkere plek opzoeken buiten de stad, raadt Meteovista aan. Lichtvervuiling van bebouwde gebieden zorgt er namelijk voor dat zwakkere meteoren niet goed zichtbaar zijn. Kijk ook naar het zuiden, naar een punt tussen de horizon en het hoogste punt aan de hemel.

Er is geen speciale apparatuur nodig om de Orioniden te kunnen zien. Maar laat je smartphone tijdens het wachten even links liggen. Laat je ogen een kwartier wennen aan het donker, dan nemen je ogen meer waar.