Turkije: “Koerdische troepen hebben soldaat gedood tijdens staakt-het-vuren in noordoosten van Syrië”

Volgens de Turkse minister van Defensie werd in het noordoosten van Syrië zondag een Turkse soldaat gedood en een andere verwond bij een aanval van de Syrisch-Koerdische militie YPG, ondanks het staakt-het-vuren.

In een verklaring zei de minister dat het ging om een aanval met lichte wapens en antitankgeschut op Turkse soldaten die op verkennings- en bewakingsmissie waren in Tel Abyad. Het Turkse leger verdedigde zichzelf, klonk het nog.

Donderdag was de Amerikaanse vicepresident Mike Pence in Turkije. Daar maakte hij met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan afspraken over een tijdelijk staakt-het-vuren in het noordoosten van Syrië. Dat moet de YPG-strijders de tijd geven om zich terug te trekken uit een “veilige zone”, die Turkije in het noordoosten van Syrië dichtbij de grens wil installeren.

Fragiel bestand

Turkije beschouwt de YPG, de grootste groep binnen de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), als een terreurgroep omdat die banden heeft met de Koerdische opstandelingen in het zuidoosten van Turkije. De YPG is een bondgenoot van Amerika geweest in de strijd tegen ISIS. De VS heeft zich inmiddels teruggetrokken uit het noorden van Syrië.

De aanvallen van zondag illustreren hoe fragiel het bestand is. Zaterdag beschuldigden Turkije en de Koerdische troepen elkaar er al van de gemaakte afspraken over de wapenstilstand niet te respecteren. De Turken zeiden dat de Koerden in de 36 uur daarvoor 14 aanvallen hadden uitgevoerd. De SDF zei op zijn beurt dat de Turken de veilige doorgang voor de evacuatie van burgers en gewonden uit de Syrische grensplaats Ras al-Ain niet toelieten.