Politie verbiedt nieuwe betoging in Hongkong, maar duizenden inwoners komen toch op straat: veel vernielingen en onrust

In Hongkong zijn duizenden inwoners zondag de straat op getrokken, hoewel de politie dat verboden had. Sommige betogers gooiden met benzinebommen naar een politiegebouw, waarop uiteindelijk waterkanonnen werden ingezet.

De betoging vond plaats in Tsim Sha Tsui in het district Kowloon, een zeer dichtbevolkte wijk met veel luxeboetieks en hotels. De politie had de betoging om veiligheidsredenen verboden.

De oproeppolitie zette de waterkanonnen in tegen de betogers die met benzinebommen gooiden, nadat traangas afgevuurd vanop het dak van het politiegebouw hen niet had kunnen afschrikken. De kanonnen waren gevuld met vloeistof en blauwe verf, die de politie gebruikt om betogers te identificeren. Sommige manifestanten beschadigden ook winkels en metrostations, en staken vuur aan.

De protesten in de vroegere Britse kroonkolonie zijn al maanden aan de gang, en monden vaak uit in rellen. Ze zijn gericht tegen de regering van Hongkong en de toenemende invloed van het communistische regime in Peking.