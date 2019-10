Anderlecht in acute verdedigersnood: ook Philippe Sandler mogelijk onbeschikbaar tegen STVV

Anderlecht heeft voor de partij van zondagavond tegen STVV een acuut probleem in de verdediging. Vincent Kompany is nog steeds geblesseerd, Derrick Luckassen zit een schorsing uit, en tot overmaat van ramp zou ook Philippe Sandler nu uitgevallen zijn door ziekte. Paars-wit zal daardoor mogelijk met een noodverdediging aantreden.

Door de ziekte van Sandler moeten Frank Vercauteren en Vincent Kompany creatief zijn. Als Sandler inderdaad niet kan starten, zal Anderlecht welllicht moeten rekenen op Elias Cobbaut. Hij is de enige centrale verdediger in de kern die helemaal fit is. Killian Sardella, Edo Kayembe en de 16-jarige Marco Kana kunnen als noodoplossingen fungeren. Sandler is overigens niet de enige die deze week ziek is bij Anderlecht: eerder kampten ook Michel Vlap en tweede doelman Thomas Didillon al met gezondheidsproblemen.