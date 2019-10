IN BEELD. ‘Harry Potter’, ‘Game of Thrones’ en uiteraard de meest bijzondere kostuums eerst: fans kunnen genieten van FACTS

Fans van fantasy, sciencefiction, superhelden en ­anime beleven weer hoogdagen: de fantasy-beurs FACTS was dit weekend weer klaar voor een herfsteditie in Flanders Expo in Gent. Wie aanschoof en de nodige euro’s over had voor een selfie of een kribbel kon kennismaken met Christopher ‘Doc’ Lloyd (de gekke professor van de ‘Back to the future’- trilogie), Christopher Lambert (Highlander), Matthew Lewis (Marcel Lubbermans in de Harry Potter-films) en Kristofer Hivju (Tormund Giantsbane in Game of thrones). Dat niet alleen: ook Yummy-zombies overspoelden deze editie van de Belgische Comic Con. Liefhebbers zagen dat het goed en eigenzinnig was. En dat deden ze - uiteraard - in de meest opmerkelijke outfits en cosplay.