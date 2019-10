Zware brand in hoeve: bewoner voor verzorging naar ziekenhuis

Ninove - Een zware brand heeft zondagochtend gewoed in een hoeve in de Bosstraat in Aspelare, deelgemeente van Ninove. De bewoner moest voor verzorging naar het ziekenhuis.

Het vuur werd rond 8 uur door een buur opgemerkt die onmiddellijk de hulpdiensten verwittigde. Wanneer die ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al uit de woning. De brand zorgde ook voor heel wat rookontwikkeling.

De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Een brandexpert moet hier later duidelijkheid over verschaffen. De bewoner van de hoeve moest voor verzorging mee naar het ziekenhuis.