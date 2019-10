Leuvense politie betrapt hardrijder tegen 162 km per uur in Heverlee

Leuven -

De Leuvense politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag op de Meerdaalboslaan in Heverlee een hardrijder betrapt die 162 km/uur reed. Op die weg, die de Naamse- en de Tiensesteenweg verbindt, mag maximaal 90 km/uur gereden worden. In totaal reden daar zeven bestuurders te snel. Op de Aarschotsesteenweg liep dat aantal op tot 21.