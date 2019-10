Beelden vrijgegeven van moedige tussenkomst leerkracht nadat student school binnenstapt met wapen

Er zijn bewakingsbeelden vrijgegeven van een incident in Parkrose High School, een school in de Amerikaanse staat Oregon. Daar kon sportleerkracht Keanon Lowe afgelopen voorjaar een heldendaad verrichten nadat de achttienjarige Angel Granados-Diaz met een wapen de school binnendrong. De man kon het geweer afnemen van de student en knuffelde hem minutenlang tot de politie ter plaatse kwam. Sindsdien werd hij over het hele land geprezen voor zijn moedige tussenkomst.

Diaz zat al enige tijd niet goed in zijn vel. Na een stukgelopen relatie kampte hij maandenlang met zelfmoordneigingen. Op 17 mei besloot hij uiteindelijk om een wapen mee te nemen naar school, maar Lowe kon echter het ergste voorkomen. Toen hij de jongeman “zichtbaar ongelukkig” tegenkwam in de gang en zag wandelen richting zijn klas, greep hij onmiddellijk in. “Mijn instinct nam het van mij over”, aldus de leerkracht.

De bewakingsbeelden laten onder meer zien wat er tijdens de tussenkomst gebeurde. Nadat Lowe het wapen kon afgeven aan een collega, bleef hij zich ontfermen over Diaz. “Hij begon te huilen, ik wilde hem laten weten dat ik er voor hem was”, vervolgde de man. “Ik had medelijden met hem, ik vertelde dat ik hem wilde redden.”

Eerder deze week verscheen de intussen negentienjarige Diaz voor de rechter. Hij werd veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijk en krijgt intussen psychologische hulp.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.