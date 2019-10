Ongeveer 120 Catalanen stappen van verblijfplaats Puigdemont naar Brussel

Circa 120 personen zijn zondagmorgen om 9 uur in Waterloo bijeengekomen voor de zogeheten “Casa de la República”, waar de Catalaanse voorvechter van onafhankelijkheid Carles Puigdemont verblijft. Om 9.45 uur startte dan de zogeheten “mars voor de vrijheid”.

Foto: BELGA

De betogers liepen door het Ter Kamerenbos om de weg te nemen naar de hoofdstad waar ze andere betogers verwachtten. Ze worden tegen 13.00 uur aan het Centraal Station verwacht.

Het Hooggerechtshof, het hoogste gerechtshof in Spanje, heeft gevangenisstraffen van 9 tot 13 jaar opgelegd aan negen Catalaanse separatisten voor hun deelname aan de organisatie van een referendum in oktober 2017.

Tegen Carles Puigdemont is een Europees aanhoudingsbevel afgeleverd dat is uitgevaardigd door de Spaanse rechtbank voor opruiing en verduistering van openbare middelen. Hij werd voorwaardelijk vrijgelaten door de onderzoeksrechter in afwachting van zijn verschijning voor de raadkamer van Brussel op 29 oktober.