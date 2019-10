EU-lidstaten nemen geen beslissing over Brexit-uitstel

De resterende lidstaten van de Europese Unie hebben zondag de weg vrijgemaakt voor een goedkeuring van het brexitakkoord door het Europees parlement, maar namen geen beslissing over het Londense verzoek tot uitstel.

Volgens diplomatieke bronnen hebben de EU-ambassadeurs en de Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier zondag tijdens een korte bijeenkomst het ratificatieproces formeel in gang gezet. Van het verzoek tot uitstel dat premier Boris Johnson zaterdagavond noodgedwongen deed, werd “akte genomen”, klinkt het bij een diplomaat. De komende dagen zal de Europese president Donald Tusk overleggen met de EU-leiders over het verzoek.

LEES OOK. Brexit: wat gaat de EU doen? Is dit de nederlaag te veel voor Johnson? Hoe snel kan het gaan, en wanneer zullen wij het voelen?

Het Britse parlement besliste zaterdag om de goedkeuring van het echtscheidingsakkoord in te houden tot de deal is omgezet in Britse wetgeving. Hoewel Johnson geen uitstel wil van het Britse vertrek uit de Europese Unie, dat voorzien is voor 31 oktober, was hij door de beslissing van het parlement verplicht dat te vragen.

Michael Gove, de Britse minister die de no deal-brexit moet voorbereiden, zei in een interview met Sky News dat het Verenigd Koninkrijk de EU tegen 31 oktober verlaat. “We hebben de middelen en het vermogen om dat te doen”, zei hij. Hij zei dat het parlement premier Johnson niet van gedachten kan doen veranderen en ook het regeringsbeleid niet kan wijzigen.