Mama (36) bevalt ondanks alles van gezonde zoon, nadat ze samen chemotherapie moesten doorstaan

Een 36-jarige mama is bevallen van een gezonde zoon, nadat ze samen chemotherapie ondergingen. “Een mirakelkind. Ik voel me echt gezegend als ik naar mijn kind kijk”, reageert moeder Jade Devis zelf, nu ze haar zoontje in de armen mag nemen. Een beeld daarvan verspreidt zich razendsnel over de hele wereld: een foto vol hoop, geluk en liefde.

Ze was nog geen vier maanden zwanger, toen Jade Devis in maart van dit jaar verschrikkelijk nieuws kreeg. “Een zeldzame vorm van borstkanker, die voorkomt bij slechts 15 à 20 procent van de patiënten ”, was het verdict, nadat de artsen een knobbeltje ontdekten op één van haar borsten.

Een gespecialiseerde dokter vertelde haar dat chemotherapie en behandeling de enige manier was om haar leven te redden. Maar dat zou haar ongeboren kind in gevaar kunnen brengen. Het embryo was immers mogelijk nog te jong om de levensreddende ingrepen te overwegen.

Samen vechten

Maar de Amerikaanse twijfelde geen seconde en besloot om te vechten voor haar eigen leven én dat van haar kind. Een abortus wou ze absoluut niet. “Er werd me verteld mijn zwangerschap af te breken terwijl ik nog niet eens goed had doordacht hoe het moederschap zou worden. Ik wilde niet toestaan dat een vreemdeling het lot van mijn kind zou bepalen”, reageert Devis aan de lokale nieuwszender KTLA.

“Zijn hartje klopte. Ik kon het kind in me voelen. Hij vocht. Ik moest ook vechten. Allerlei gedachten gingen toen mijn hoofd: ga ik mijn kindje zien? Ga ik het redden? Wat als hij het redt en ik niet?” Met de vader had Devis immers geen contact meer. Maar toch zette ze door.

Gered

Het was het gespecialiseerde kankercentrum van de Loma Linda Universiteit in de Amerikaanse staat Californië dat haar in die strijd hielp. Devis onderging een borstbesparende operatie onder narcose en doorstond meermaals chemotherapie.

In juli mocht ze haar zoon verwelkomen. Hij kreeg de naam ‘Bradley’. Ook het kind maakt het goed. Tot en met november zal de kersverse moeder nog chemotherapie moeten doorstaan, maar de artsen hebben vertrouwen in het beste resultaat.

Het beeld van Jade en Bradley gaat de wereld rond. “Om hoop te geven, om te inspireren.”