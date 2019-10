Levensgevaarlijke toeren op autosnelweg: fietser rijdt rustig op E40 in Drongen

Op de E40 in Drongen wisten enkele bestuurders niet wat ze zagen, toen ze zondag plots een fietser zagen rijden op de dunne strook naast de autosnelweg en zelfs op het eerste baanvak. Terwijl de wagens tegen 120 kilometer per uur langs hem heen reden, was de zwakke weggebruiker zich ogenschijnlijk van geen kwaad bewust.

Getuige Bertwin Minjauw zag het gebeuren. “Hij reed onder het brugje aan de Keuzekouter achter de gele paaltjes en is daar zelfs over de reling moeten kruipen”, zegt Minjauw. “Een assertieve vrouw stopte hem daar. Ik was hem ook aan het opwachten aan de oprit van de Esso, maar zij was me voor. We hebben hem gewezen op zijn gigantische dommigheid.”

Maar dat leek de fietser amper te deren. “Hij was ijzig kalm, maar gaf me de indruk dat hij stoned was. Hij had zo’n typische glimlach op zijn gezicht. Ik heb hem nadien nog een rustig maar kordaat nageroepen dat het cruciaal was dat hij grote plaatje van zijn actie moest bekijken”, besluit de getuige.

