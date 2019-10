Dankzij deze man weet u vijf maanden eerder hoe de nieuwe iPhone er gaat uitzien: “Alles is begonnen met een simpele blog”

Toen Apple in september een nieuwe iPhone aan de wereld voorstelde, had een groot deel van de wereld die vijf maanden eerder al gezien via het Twitterkanaal van OnLeaks. De Fransman achter die site is ‘Chronisch lekker’. Hij verdient zijn boterham met zaken lekken die nog nergens anders te vinden zijn. “Het is allemaal begonnen met een blog”, vertelt hij in een interview met La Libre.

De man achter OnLeaks is Steve, een Franse vader uit Metz die van techno houdt. Hij heeft 99.000 volgers op Twitter, waar hij uitpakt met de ene technologieprimeur na de andere. Hij lekt foto’s van nog niet uitgebrachte smartphones en toestellen, die hij op één of andere manier in handen kreeg. “Mijn job bestaat eruit om maanden voor het product gelanceerd wordt al tonen hoe de nieuwe iPhone er zal uitzien”, noemt hij het zelf in La libre.

Blog

Het begon allemaal in 2006 met een blog. De Fransman verveelde zich op het werk, en zijn passie voor nieuwe technologieën en de industrie erachter begon nadrukkelijk de kop op te steken. “In die tijd was het nog mogelijk om te leven van blogs. Dat heb ik toen ook gedaan: mijn job opgezegd en hele dagen geschreven over wat mij maar boeit. Wat dan ook.”

Maar na een tijdje ging het veel moeizamer om er geld mee te verdienen, en dus ging de man nadenken. “Het viel me op dat er veel meer volk naar mijn blog kwam als ik uitpakte met iets dat nog nergens anders, behalve op een of andere Chinees forum, te vinden was. Ik merkte ook dat veel surfers terugkwamen zodra ze een gelekt iets op mijn blog gelezen hadden. Daarom wilde ik zelf op zoek gaan naar lekken, en die daarna in het Engels op Twitter zetten.”

270 lekken

270 zaken heeft hij intussen al gelekt. In 2018 lekte hij 38 producten, waarvan er 23 100 procent correct waren en één 75 procent juist. De rest was niet verkeerd, maar is gewoon nog altijd niet gelanceerd. “Mijn bronnen bevinden zich voornamelijk in China, en ze zijn ongelooflijk trouw. Het zijn haast vrienden geworden. Veel van hen werken op de productieafdeling, maar sommigen ook in de verdeling en bij toeleveranciers.”

Maar hoe kan je leven van een Twitter-account? “Simpel: ik werk samen met websites die op zoek zijn naar internetverkeer en zichtbaarheid. Achter de tweet waarin ik de volgende OnePlus, Google Pixel of iPhone lek, zit een URL naar een site waar ik de video of de beelden opsla. Als die dan gedeeld en overgenomen wordt op allerlei websites, zien de sites waar ik mee samenwerk hun internetverkeer exploderen. Dan krijg ik mijn deel.”