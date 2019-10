Vreemde foto van verpletterde krokodil onder dode olifant verbaast de wereld: wat is er gebeurd?

Een natuurbeeld uit Zambia gaat razendsnel viraal, omdat er één groot mysterie achter schuilt: wat is er in godsnaam hier gebeurd? Op de foto zien we hoe een confrontatie tussen een jonge krokodil en een olifant slecht afliep. Maar het bizarre is dat de krokodil onder de olifant ligt, die zelf ook overleden is.

Het was een plaatselijke gids van het Zambia’s South Luangwa National Park, die samen met enkele toeristen op het bijzondere tafereel stuitte. Onder het aangevreten karkas van een olifant waren ledematen van een geplette krokodil te zien. Ze waren allebei dood.

En dus staan de gidsen voor een raadsel. Dat de krokodil bezweek onder het gewicht van de olifant lijkt plausibel, maar waarom is de olifant dan dood? En hoe kwam die bovendien recht op de krokodil terecht?

Mysterie

Eén van de mogelijke pistes konden de plaatselijke gidsen al uitsluiten: er is geen sprake van kwaad opzet door mensen. Nergens lagen kogels en ook andere sporen van stropers konden ze niet vinden.

Piste twee schetst een heel ander verhaal: want wat als de twee elkaar aanvielen in een gevecht op leven en dood? Volgens Kafunta Safaris zou het kunnen dat de krokodil de olifant verwondde en nadien volgde, maar dat de olifant flauwviel op het lijf van de krokodil. Maar niet iedereen is fan van die theorie. “Dat kan maar amper. De krokodil was nog heel jong. Normaal kan dergelijke nijlkrokodil op volwassen leeftijd zes meter lang worden en 750 kilogram wegen, maar dat was nu absoluut nog niet het geval. Ik betwijfel ten zeerste dat de jonge krokodil een volwassen olifant probeerde neer te halen”, reageert Marisa Tellez, mede-oprichter van Crocodile Research Coaltion.

Maar verander dat scenario een beetje en het verhaal wordt een stuk plausibeler, zo weet Tellez. “Misschien was de krokodil een jong vrouwtje dat haar nest probeerde te beschermen tegen de olifant? Misschien werd ze daarom vertrappeld?”

Derde dader

Toch geeft de experte de voorkeur aan een andere plottwist. Volgens Tellez was de olifant al ziek of gewond, toen ze de krokodil tegenkwam en viel het dier van pure uitputting of door zijn verwondingen ter plekke neer, toen de olifant in gevecht was met de krokodil. “Misschien was hij al aangevallen door een leeuw”, voegt Tellez eraan toe. “En een gewonde olifant is vaak niet meer sterk genoeg om terug te vechten.”

Hoe het ook zij: er zijn ook winnaars in het verhaal. Volgens de experte zullen de karkassen al snel nergens meer te vinden zijn: “De gieren hebben nu in ieder geval een feestmaal”, besluit ze.

