Oud-collega’s beschuldigen Carl Huybrechts live op radio van openlijk seksisme: “Valse verdachtmakingen”

In het programma Bij Vlaeminck op Studio Brussel is Carl Huybrechts door twee oud-collega’s bij de VRT beschuldigd van seksisme tegenover sportjournaliste Inge Van Meensel. “Geen wijven in mijn show, zei hij”, aldus Van Meensel. Huybrechts noemt het valse verdachtmakingen. “Zo is het helemaal niet gegaan, maar ik schrik er niet van als ik hoor van wie ze komen.”

StuBru-presentator Stijn Vlaeminck had zondagvoormiddag enkele vrouwelijke sportjournalisten over de vloer in zijn programma. Die schetsen een allesbehalve fraai beeld van de sportwereld, waar volgens hen veel seksisme in rondgaat. Ze hadden het over ongepaste voorstellen, intimidatie en voortdurende onderschatting.

Freelance journaliste Ann Braeckman vertelde bijvoorbeeld hoe ze een exclusief interview met een wielrenner aangeboden kreeg “als ik u straks op mijn hotelkamer vind”. Gewezen journaliste Hilde Van Malderen werd dan weer een interview geweigerd door een voetballer omdat ze niets met hem wilde gaan drinken de avond voordien. “Een analist stuurde me zomaar een foto van zijn erectie. Een voetballer eiste dat ik foto’s van mezelf zou sturen of dat hij mij anders wel zou weten te vinden.” Gewezen VTM-journaliste Soetkin De Sloovere kreeg eerst berichtjes over hoe ze eruitzag. “Na een tijdje worden dat uitnodigingen om seks te hebben op hotel. Ik ben daar nooit op ingegaan.”

“Geen wijven in mijn show”

Sporza-journaliste Inge Van Meensel deed er een opmerkelijk verhaal over een man - “een collega wil ik hem niet noemen” - die haar naar eigen zeggen kleineerde en pestte op de redactie. “Hij uitte openlijk zijn haat tegen vrouwen in de sportjournalistiek. Die kunnen dat niet, zei hij, omdat ze niets van sport kennen. Hij belde naar de bazen dat mijn verslagen niet goed waren en voor zijn programma mocht ik niets maken. Geen wijven in mijn show, zei hij dan. Het ging echt ver wat hij deed, maar hij heeft me niet klein gekregen”, vertelde ze.

Wilde Van Meensel geen namen noemen, dan deden Vlaeminck en VRT-sportjournalist Karl Vannieuwkerke, die ook was uitgenodigd in de show dat expliciet wel: “Zeg jij het of ik? Doe maar. Het was Carl Huybrechts”, luidde het na een één-tweetje. “Dat soort figuren heeft ons voor heel veel jaren de stempel gegeven dat we een bastion zijn van testosteronmannen die niets anders willen dan dit soort toestanden toejuichen”, zei Vannieuwkerke. “Het is heel spijtig dat die situatie er geweest is. Inge is heel gerespecteerd.”

Huybrechts verdedigt zich

Carl Huybrechts noemt de beschuldigingen tegenover hem “valse verdachtmakingen”. “Maar ik schrik er niet van als ik hoor van wie ze komen”, zegt hij in een reactie aan onze redactie. “Bijna twintig jaar geleden toen zij net bij de VRT (toen nog BRT, nvdr) werkte, heb ik een aantal voetbalverslagen van haar geweigerd voor mijn programma. Dat had niets te maken met het feit dat zij een vrouw was, wel met haar stem. Ik heb toen uitgelegd dat haar stem slecht was, te monotoon en zonder intonatie. Dat voldeed niet om op de VRT te komen. Dat was de reden.”

De presentator zegt niets te hebben tegen vrouwen in de sportjournalistiek en dat ook nooit gezegd te hebben. “Ik ben er zelfs voorstander van. Ik vind van Van Meensel bijvoorbeeld dat zij het turnen enorm goed verslaat.”

“En trouwens”, zegt Huybrechts nog. “Als ik een vrouwenhater zou zijn, dan zou ik wel in de problemen komen met mijn vrouw (Anouck Mertens, nvdr.). Zij is COO International van ElevenSports. Geef toe: als ik zou vinden dat vrouwen niets te zoeken hebben in de sportjournalistiek, zou dat toch een slechte keuze zijn?”