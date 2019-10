Waarom het beeld van Mazzu over het doelpunt van Standard niets bewijst

Zaterdag, na de wedstrijd Standard - KRC Genk, beweerde Felice Mazzu 100% zeker te zijn dat de bal over de lijn was in de actie die voorafging aan het doelpunt van Bastien. De trainer van KRC Genk haalde ook een screenshot van de fase op zijn telefoon boven om zijn argument kracht bij te zetten. Geert De Vlieger kwam in de studio van Play Sports met tegenbewijs en toonde waarom Mazzu het misschien niet bij het rechte eind heeft...