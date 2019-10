Franse gemeenten getroffen door tornado, huizen en wagens raken beschadigd

Het centrum van het Franse departement Hérault werd zondagochtend getroffen een tornado. Op videobeelden van ooggetuigen valt het natuurfenomeen zich vormde boven het gebied. Huizen en wagens raakten beschadigd, maar van gewonden is tot dusver geen sprake.

Vooral de automobilisten die zich op de A75 bevonden, konden indrukwekkende beelden maken van de tornado. Sommigen hielden zelfs even halt aan de kant van de snelweg om uit de buurt te blijven van de wervelstorm. “Er is enkel wat schade aan muren, daken en hekken”, verzekerde Olivier Bernard, burgemeester van de gemeente Aspiran, aan BFMTV. De brandweer is in de weer om bewoners in de getroffen gemeenten bij te staan. Later worden nog meer buien verwacht.

