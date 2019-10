Politie opent onderzoek naar groepsverkrachting van 13-jarig meisje aan voetbalveld

In de provincie Henegouwen is een onderzoek gestart naar een groepsverkrachting door verschillende minderjarigen. Het slachtoffer is een meisje van 13 jaar oud. De feiten vonden plaats aan het voetbalveld van een lokale club en zouden ook gefilmd zijn.

De groepsverkrachting vond eind september plaats aan een voetbalveld in Hensies, een gemeente in de provincie Henegouwen. In totaal zijn zeker zes minderjarigen, van 11 tot 14 jaar oud, betrokken bij de feiten. Twee van hen zouden actief deelgenomen hebben aan de verkrachting, de andere vier jongens keken toe en filmden met hun gsm. Het slachtoffer is een meisje van 13 jaar oud.

Machteloos

Op 27 september sloeg de grootmoeder van het meisje alarm. Laura mocht het huis niet verlaten, maar deed het toch. De vrouw maakte zich meteen zorgen over haar kleindochter en nam contact op met de politie. Enkele agenten vonden het meisje uiteindelijk terug aan de rand van het voetbalveld van de lokale club. Ze bleek door enkele jongens uitgekleed en was met geweld vastgehouden en geslagen.

Eén van de jongeren die samen met zijn broer aanwezig was bij het misdrijf, getuigde erover. “Ze riep verschillende keren om haar moeder”, vertelde hij. Waarom de tiener niet ingreep en hulp bood aan het slachtoffer? Hij voelde zich naar eigen zeggen ook een slachtoffer van de hoofdverdachte en moest machteloos toekijken. “Op een dag heeft hij mij ook al eens gewurgd, ik dacht toen dat ik zou sterven.”

Filmpje

Eén van de broers zou gevraagd zijn de verkrachting te filmen, nadien eisten de daders dat hij de video toch zou wissen. Dat deed hij, maar in het geheugen van de smartphone waren de beelden nog altijd vindbaar. De tieners stapten uiteindelijk met het verhaal naar hun moeder. Zij reageerde geschokt, maar bracht de politie op de hoogte. “Mijn zonen waren gewoon naar het veld gegaan om te voetballen. Ik schaam me diep dat ze hierbij betrokken zijn”, zegt ze. “Ze hebben de politie uitgelegd wat er precies is gebeurd en hebben dus ook geen juridische problemen.”

Volgens Sudinfo staan alle betrokken minderjarigen nu onder bescherming en begeleiding van Justitie (Service de la protection de la jeuness, SPJ). Het is voor hen ten strengste verboden om contact op te nemen met de andere tieners die betrokken zijn bij de zaak. De dader die als meest betrokkene wordt beschouwd, is intussen in een gesloten centrum (IPPJ) geplaatst.