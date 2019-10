Opnieuw heerlijke nazomer in zicht: kwik stijgt vanaf donderdag weer tot 20 graden

Nog niet klaar voor de herfst? Dan heb je geluk. De temperaturen schieten in de tweede helft van komende week immers weer opvallend omhoog. Op piekmomenten haalt het kwik zelfs een mooie 20 graden. Dat bevestigt het KMI.

Maandag en dinsdag overheersen de grijze wolken nog met plaatselijke nevel, mist of regen. Maar vanaf woensdag mag die sjaal weer uit. Dan krijgen we een heerlijke nazomer met vijf dagen waarop de temperaturen enthousiast boven de 16 en tot wel 20 graden blijven.

De maximumtemperaturen tonen van woensdag tot zondag een mooi plaatje. Foto: KMI

Nazomer

Wie alles wil weten over de nazomer kan best naar de weersvoorspellingen van woensdag tot zondag kijken. Vooral op donderdag is er een piek te zien.

Woensdag wordt het, na het optrekken van het ochtendgrijs, zacht en soms vrij zonnig. In het westen hangen er meer wolken en kan er nog een spatje regen vallen. Maxima tussen 15 en 19 graden bij zwakke oosten- tot zuidoostenwind.

De weersvoorspelling van donderdag met die bijzondere “20 graden”. Foto: KMI

Donderdag wordt het, na het optrekken van het ochtendgrijs, zacht en soms vrij zonnig. Maxima tussen 16 en 20 graden bij zwakke zuidwestenwind.

Ook vrijdag wordt het, na het optrekken van het ochtendgrijs, wisselend bewolkt. Het blijft droog en het wordt zo’n 17 graden in het centrum bij slechts een zwakke bries.

Zaterdag verloopt rustig en overwegend droog. Het is nog steeds vrij zacht. De Kempen haalt nog steeds 17 graden.