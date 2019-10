Wat een mirakel: man met karretje redt onbewust leven van kleuter die van balkon valt

Een driejarige kleuter is in de Indiase stad Tikamgarh op miraculeuze wijze aan de dood ontsnapt. Vrijdag viel het jongetje van een balkon ter hoogte van de tweede verdieping. Hij had gelukkig een zeer goede engelbewaarder: net op dat ogenblik passeerde een man met een riksja die hem toevallig kon opvangen.

Een bewakingscamera kon de val filmen. Het jongetje was met wat familieleden aan het spelen op het balkon. “Hij hing aan de railing, maar kon zijn evenwicht niet bewaren”, vertelde de vader van het jongetje aan lokale media. De man met de riksja was echter op het juiste moment op de juiste plaats. Terwijl hij de woning passeerde, kwam de kleuter pardoes in het karretje terecht.

De familie was al snel beneden om de kleuter naar binnen te dragen. “We brachten hem onmiddellijk naar het ziekenhuis, waar ze meerdere testen hebben uitgevoerd”, verklaarde de vader nog. Het jongetje bleek volledig ongedeerd. De ouders van de kleuter bedankten de man achteraf met wat kledij en snoepgoed voor zijn kinderen.

