Vercauteren voor het eerst op de bank bij Anderlecht, ook Davies en Zetterberg mogen blijven zitten

Frank Vercauteren nam zondagavond tegen STVV voor het eerst terug plaats op de bank bij Anderlecht. De 62-jarige trainer was twee weken geleden aangesteld om de Belgische recordkampioen uit het slop te helpen. Naast Vercauteren op de bank was ook plaats voor voormalig T1 Simon Davies (nu veldtrainer), assistent-coaches Jonas De Roeck en Pär Zetterberg en keeperstrainer Max de Jong. Voor Vercauterens derde assistent Floribert Ngalula was er geen plaats op de bank.