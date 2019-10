Antwerpse sterkhouders trekken aan de alarmbel na serieuze tik in Mechelen: “We moeten dringend wakker worden”

Antwerp leverde op het begin van de wedstrijd na een sof af in Mechelen, waar de Great Old nooit echt indruk wist te maken. Individuele foutjes bij de twee eerste tegengoals én een gebrek aan creativiteit om uit het tij nog te doen keren. De Deurnenaars moete dringend operatie-rehabilitatie inzetten: “Dit is écht balen, want we hébben de kwaliteit. Maar we kijken tegelijkertijd ook de realiteit in de ogen”, zei een duidelijk misnoegde Wesley Hoedt.

Antwerp keerde zonder punten terug naar Deurne. Niet dat KV Mechelen immens veel indruk maakte Achter de Kazerne, maar de Great Old gaf gewoonweg veel te zelden thuis. En al zeker niet op de momenten van de waarheid. Oké, de 1-0 van Mbokani kwam er na een pareltje van een snelle combinatie, maar voorts leverde Antwerp een tekort af in Mechelen. Tel daar de twee individuele foutjes op stilstaande fase én de ook al te makkelijke 3-1 bij, en dan weet je dat het veel en veel te weinig was.

Kevin Mirallas, zelf pas na de koffie goed en wel op dreef, wond er geen doekjes om: “Dit was gewoon niet goed genoeg, al was het begin veelbelovend, met die 1-0 én qua collectief”, zei de flankspeler, die bij dé items van het verlies kwam: twee tegengoals na individuele fouten: “Erg jammer, want dit zijn zaken die veel te vaak voorvallen. Vreemd, want we werken hier élke dag op. Jammer dat we zo goals blijven slikken. Zeker is dat dit een collectief probleem is, want je wint of verliest echt el samen”, wist Mirallas, die dacht dat het wel beter zou gaan na de koffie: “Maar ook toen was er te vaak afval in ons spel. Zo heb je er echt geen plezier aan. En we moeten ons dringend herpakken, zeker met al die grote wedstrijden die er nog zitten aan te komen.”

Mirallas kwam pas na de pauze op dreef. Foto: Photo News

Wesley Hoedt: “Ik heb er geen verklaring voor”

Ook Wesley Hoedt stond al beter gezind in de mixed zone: “Een verdiende nederlaag? Dat nu ook weer niet”, zei de Nederlander, die wel nagels met koppen sloeg: “Als je de afspraken niet naleeft, dan slik je twee goals”, doelde de verdediger op de individuele foutjes achterin bij Antwerp. “Maar het was niet enkel dat slecht dekken, we liepen ook achteruit na de 0-1. Dat hadden we nooit mogen doen. Ik heb er alvast geen verklaring voor. Maar we hadden veel beter moeten voetballen. Ik weet waarom dat niet het geval was, maar daar ga ik niet over uitweiden. Feit is dat we wakker moeten worden als je Play-off 1 als doel hebt.”

Faris Haroun: “Missie niet geslaagd”

En wat vond aanvoerder Faris Haroun van het gestruikel in Mechelen? “We verdienden deze nederlaag zeker niet. Die twee missers op stilstaande fase? Mja, ik zette ook zelf een stap naar voor bij de 1-1”, gaf Haroun zijn misser toe. “Ach, we hebben er na de 2-1 nog alles aan gedaan, mét twee spitsen, maar we namen niet de juiste beslissingen. Dit wordt analyseren en oorzaken zoeken. Want met onze ambitie was dit echt te weinig. Als je thuis punten laat, moet je ze ergens anders halen. En dus is onze missie niet geslaagd.”